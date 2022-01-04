На Хмельниччині чоловік побив до смерті свого пасинка

52-річному чоловікові вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Подія сталася вранці 1 січня по вулиці Миру в с. Нове Поріччя Городоцької тергромади. Потерпілий якраз повернувся з роботи. Вдома у нього виникла сварка з матір’ю та вітчимом.

У ході суперечки останній наніс пасинку ряд тілесних ушкоджень, зокрема, в голову, від яких потерпілий загинув.

Зловмисника затримали на місці події. На сьогодні слідчі вже оголосили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області