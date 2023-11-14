Харків’янин підпалив автівку своєї коханої через ревнощі

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 46-річному чоловіку за фактом пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, дізнавшись про те, що його колишня дівчина виходить заміж за іншого, вирішив помститися їй. 11 листопада цього року близько 11:30 чоловік приїхав до будинку по вул. Ньютона, де мешкала його кохана. Біля одного з під’їздів стояв автомобіль «Renault Latitude», який належить 36-річній потерпілій, з якою підозрюваний раніше перебував у стосунках.

Чоловік приїхав не з пустими руками — з собою він мав розпалювальну суміш, яку залив між капотом та лобовим склом у повітропровід автомобіля коханої, а також облив цією сумішшю ганчірку, яку поклав на заднє ліве колесо, після чого підпалив сірниками.

У результаті підпалу автомобіль «Renault Latitude» зазнав пошкоджень, сума завданих збитків наразі встановлюється.

Чоловіка було затримано на місці злочину в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура