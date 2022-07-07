На Хмельниччині начальниця поштового відділення привласнила майже ₴300 тис.

Прокурорами Кам’янець-Подільської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальниці одного з відділень поштового зв’язку за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

У жовтні минулого року жінка підробила касовий звіт та забрала майже 300 тис грн готівки з каси.

Обвинуваченій загрожує покарання у виді обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Кам’янець-Подільського районного управління ГУНП у Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури