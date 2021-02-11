На Хмельниччині нотаріус попалася на хабарі за оформлення спадщини

Правоохоронці викрили нотаріуса, який за оформлення спадщини вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі $800

Хмельницька облпрокуратура спільно з іншими уповноваженими на боротьбу із корупцією органами в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, задокументувала факт вимагання та одержання неправомірної вигоди нотаріусом, повідомили Depo.Хмельницький в облпрокуратурі.

Посадова особа за оформлення спадщини після пропуску строку для її прийняття вимагала 800 доларів США. Після одержання цієї суми її затримано в обласному центрі у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

За фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди особою, що надає публічні послуги, поєднане з її вимаганням).

Зараз проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання викритій особі запобіжного заходу.