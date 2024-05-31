У столиці судитимуть трьох чоловіків, які відмовились проходити програму для кривдників

Фігуранти систематично вчиняли домашнє насильство відносно своїх рідних та не схотіли виконувати рішення суду. Дізнавачі повідомили порушникам про підозру та наразі скерували обвинувальні акти до суду. Відтепер кривдникам загрожує до двох років обмеження волі.

Начальник сектору протидії домашньому насильству Солом’янського управління поліції Бондарчук Ірина розповіла, що впродовж цієї весни на лінію 102 надійшло декілька повідомлень від місцевих мешканців похилого віку про вчинення щодо них домашнього насильства:

«Чоловіки 1997 та 1979 років народження тривалий час психічно тиснули та чинили фізичне насилля стосовно своїх матерів. Схожий випадок трапився у родині, де 31-річний онук погрожував розправою своєму дідусю. Тож ми притягнули кривдників до адміністративної відповідальності за статтею 173 КУпАП та районний суд зобов’язав їх пройти корекційну програму, на яку порушники не з’явились».

Відтак дізнавачі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 390-1 Кримінального кодексу України – не проходження програми для кривдників, та, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили усім фігурантам про підозру.

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальні акти скеровані до суду для розгляду справ по суті. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва