На Хмельниччині поліцейські оперативно розкрили вбивство

За підозрою у вбивстві 50-річного шепетівчанина працівники Шепетівського райуправління поліції затримали двох його знайомих 33 та 37 років. Злочин поліцейські розкрили впродовж кількох годин.

Вчора, 16 листопада, близько 18-ї години до Шепетівського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у сусідній квартирі чути крики. Коли екіпаж патрульної поліції прибув на виклик, то виявили у відчиненій квартирі закривавленого потерпілого. Поліцейські викликали швидку. Під час надання медичної допомоги чоловік помер.

На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група. Як виявилось, під час скоєння злочину у квартирі перебувала 77-річна матір потерпілого. Проте жінка має серйозні вади зору, тож кривдників не бачила.

У ході вжитих оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили двох ймовірних підозрюваних у скоєнні вбивства. До опівночі обох розшукали і затримали. Затриманими виявились двоє місцевих жителів 33 та 37 років, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за грабежі і розбої.

Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері зловмисники вживали спиртне спільно з потерпілим. Під час застілля їм стало відомо, що мати потерпілого отримала пенсію в розмірі 3150 гривень. Саме ці невеликі кошти і стали ласим шматком для затриманих. Аби заволодіти ними, чоловіки змовились та напали на потерпілого наступного дня. Дочекавшись вечора, вони увірвались до квартири знайомого та, погрожуючи йому і його матері ножем, відібрали кошти. Отримавши бажане, зловмисники жорстоко побили чоловіка та втекли.

Наразі обох чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області