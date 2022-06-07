На Хмельниччині повідомили про підозру так званому «смотрящому» за «злодійською касою»

Викрили діяльність неодноразово засудженого та отримали докази його причетності до протиправної діяльності оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі обласної поліції.

За даними слідства, місцевий мешканець, відбуваючи покарання в одній з виправних колоній, за підтримки довіреної особи від «вора в законі» отримав статус так званого «смотрящого».

Маючи широке коло зав’язків у кримінальному світі, він організував збір та отримання коштів, здобутих злочинним шляхом, з установ виконання покарань. Окрім того, відповідав за розподіл коштів зі «злодійського общаку». На даний час фігурант утримується в СІЗО і є підозрюваним у справі щодо вимагання коштів у складі ОЗГ.

На підставі отриманих доказів так званому «смотрящому» слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Крім того, за місцем утримання підозрюваного та місцями мешкання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, поліцейські провели санкціоновані обшуки.

Викриття протиправної діяльності проводилося за участі співробітників ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» під процесуальним керівництвом Хмельницької обласної прокуратури.

За встановлення та поширення злочинного впливу чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України