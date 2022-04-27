На Хмельниччині судитимуть підприємицю, яка пропонувала за 5500 доларів «вирішити питання»

Хмельницькою обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки за фактом прийняття пропозиції, обіцянки та одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, з метою незаконного збагачення жінка пообіцяла хмельничанину сприяння в оформленні необхідних документів для введення в експлуатацію об’єкта нерухомості.



Для цього вона нібито мала вплинути на службових осіб Державної інспекції архітектури та містобудування України та державного реєстратора однієї з ОТГ в області.

Вартість «послуги» зловмисниця оцінила у 5500 доларів США.

Під час отримання частини суми, у січні цього року, вона була затримана правоохоронцями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури