На Хмельниччині викрили групу осіб, яка займалась виготовленням та розповсюдженням алкогольного фальсифікату під виглядом відомих брендів

Сьогодні, 18 грудня, правоохоронці одночасно провели 10 санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили більше 300 літрів спирту, понад 800 літрів готової продукції під логотипами відомих світових брендів, а також обладнання, яке використовувалось для виготовлення фальсифікату: картонні коробки, каністри, пластикові пляшки, шланги, насоси, лійки, смакові домішки, тощо.

Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно з працівниками фіскальної служби за процесуального керівництва прокуратури викрили групу осіб, яка займалась виготовленням та розповсюдженням алкогольного фальсифікату.

Зловмисники за допомогою примітивного обладнання займались виготовленням підробок горілки, віскі та коньяку відомих світових брендів. Продукція реалізувалася в тому числі і на ринку м. Хмельницького.

Сьогодні, 18 грудня, правоохоронці одночасно провели 10 санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили більше 300 літрів спирту, понад 800 літрів готової продукції під логотипами відомих світових брендів, а також обладнання, яке використовувалось для виготовлення фальсифікату: картонні коробки, каністри, пластикові пляшки, шланги, насоси, лійки, смакові домішки, тощо. Загальна вартість вилученого обладнання та готової продукції склала близько 1 мільйона гривень.

Таким чином правоохоронці запобігли потраплянню великої кількості фальсифікату на святкові столи подолян.

За даним фактом слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за чч. 1, 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області