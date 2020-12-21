На Хмельниччині викрито групу, що займалась підпільним виробництвом та продажем преміального алкоголю

Співробітники ДФС у Хмельницькій області встановили, що група громадян протягом року здійснювали виготовлення, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей.

В результаті обшуків було вилучено товарно-матеріальних цінностей, в тому числі спирту та алкогольних напоїв близько 1000 літрів на суму понад 600 тис. грн.

Наразі все вилучене перебуває під цілодобовою охороною працівників ГУ ДФС області.

Триває досудове розслідування.

Державна фіскальна служба України