«Кремрепатріархатні» попи перешкоджали журналістській діяльності – розпочато кримінальне провадження

Інцидент стався на території Києво-Печерської лаври сьогодні, 30 березня. Правоохоронці з’ясовують деталі події.

До Печерського управління поліції звернулись представники засобів масової інформації із заявою щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Заявники повідомили, що під час зйомки сюжету один із священнослужителів Києво-Печерської лаври пошкодив обладнання оператора. Відео цього інциденту також опублікували телеграм-канали.

За цим фактом дізнавачі територіального підрозділу розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва