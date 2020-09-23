Разоблачены мошенники, похитившие недвижимость стоимостью 1 миллион гривен

Фигурантка вместе с сообщником незаконно осуществили перерегистрацию прав на недвижимое имущество, которое в дальнейшем продали. Таким образом они нанесли ущерб гражданам более чем на миллион гривен

Об этом сообщает InternetUA со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

Сотрудники киберполиции Днепропетровщины совместно со следователями Индустриального отдела полиции области под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили государственного регистратора, который незаконно осуществил перерегистрацию недвижимого имущества.

Киберполиция установила, что в городе Днепр 38-летняя женщина, находясь в должности государственного регистратора, без предварительной проверки документов, незаконно осуществила перерегистрацию права собственности на две квартиры.

Такое решение она приняла на основании поддельного акта исполнительной службы о взыскании имущества в пользу 24-летнего гражданина.

Вместе с ним в дальнейшем недвижимость продали. В результате таких действий они нанесли ущерб гражданам более чем на миллион гривен.

Мошеннице уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), и по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит правонарушительнице — лишение свободы на срок до восьми лет. Подозреваемой избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Ее сообщнику объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до двенадцати лет заключения.

Досудебное расследование продолжается.