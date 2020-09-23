Разоблачены мошенники, похитившие недвижимость стоимостью 1 миллион гривен

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Фигурантка вместе с сообщником незаконно осуществили перерегистрацию прав на недвижимое имущество, которое в дальнейшем продали. Таким образом они нанесли ущерб гражданам более чем на миллион гривен

Об этом сообщает InternetUA со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

Киберполиция разоблачила мошенников, укравших недвижимость стоимостью 1 миллион гривенСотрудники киберполиции Днепропетровщины совместно со следователями Индустриального отдела полиции области под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили государственного регистратора, который незаконно осуществил перерегистрацию недвижимого имущества.

Киберполиция установила, что в городе Днепр 38-летняя женщина, находясь в должности государственного регистратора, без предварительной проверки документов, незаконно осуществила перерегистрацию права собственности на две квартиры.

Такое решение она приняла на основании поддельного акта исполнительной службы о взыскании имущества в пользу 24-летнего гражданина.

Вместе с ним в дальнейшем недвижимость продали. В результате таких действий они нанесли ущерб гражданам более чем на миллион гривен.

Мошеннице уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), и по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит правонарушительнице — лишение свободы на срок до восьми лет. Подозреваемой избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Ее сообщнику объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до двенадцати лет заключения.

Досудебное расследование продолжается.

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