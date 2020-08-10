На Хмельниччині за розкрадання бюджетних коштів затримано керівництво пенсійного фонду

Посадовці організували «схему» розкрадання та привласнення бюджетних коштів під час преміювання підлеглих. Наразі двом зловмисницям повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Злочинну діяльність керівництва пенсійного фонду викрили оперативник управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, слідчі обласної поліції спільно з прокуратурою область та СБУ. В ході слідства правоохоронці встановили, що керівник відомства організувала злочинну «схему» привласнення коштів шляхом нарахування завищених премій до заробітної плати наближеним підлеглим. Надалі частину отриманих коштів «премійовані» співробітники повертали керівництву.

Лише упродовж червня-липня цього року за такою «схемою» зловмисники отримали від підлеглих та привласнили понад 200 тисяч гривень, зокрема — начальник одного з управлінь «заробила» 30 тисяч гривень, а решту з цієї суми отримала керівниця обласного управління пенсійного фонду.

За результатами комплексу проведених заходів було задокументовані численні факти протиправної діяльності зазначених вище посадових осіб. Керівниць обласного управління та його структурного підрозділу затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуків в службових кабінетах посадовиць оперативники та слідчі вилучили гроші у різній валюті на загальну суму понад мільйон гривень, «чорнові» записи із сумами премій та інші документи, що підтверджують їхню протиправну діяльність.

Наразі двом зловмисницям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Їх відсторонено від посад та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави — понад 168 тисяч гривень кожній..

На даний час у кримінальному провадженні проводяться подальші процесуальні заходи, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до злочину та задіяних у «схемі», а також інших фактів злочинної діяльності підозрюваних.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України