На Хмельниччині затримали молодика, який зарізав власну матір

Розслідування здійснюється в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Подія сталась вчора, 5 травня, на Полонщині. До поліції звернувся місцевий житель. Чоловік повідомив, що, повернувшись додому, виявив у ліжку тіло дружини з ножовим пораненням.

Правоохоронці встановили, що до вбивства 53-річної жінки причетний її 22-річний син, який перебував на обліку в лікаря-психіатра.

Молодика затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Досудове розслідування триває. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області