На Хмельниччині жінка підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 4-річній доньці

Зараз лікарі борються за життя потерпілої. Жінці слідчі вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

7 жовтня о 19.30 годині до чергової частини Хмельницького районного відділення поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря обласної дитячої лікарні про те, що з одного із сіл району до них в реанімацію без свідомості з численними тілесними ушкодженнями доставили 4-річну дівчинку.

До лікарні та за місцем проживання дитини одразу виїхали працівники поліції.

Як з’ясували правоохоронці, свого часу потерпіла разом зі старшою сестричкою були вилучені з сім’ї і проживали в дитячому будинку сімейного типу. Проте нещодавно їхня 34-річна матір знову вийшла заміж і через суд повернула дівчаток.

Жінка запевняла поліцейських, що в молодшої після повернення почалися епілептичні напади і тілесні ушкодження вона отримала після чергового загострення. Проте вихователі дитячого будинку стверджують, що нічого подібного у них з дівчинкою не траплялось.

Більше того, спеціалісти, оглянувши дитину, дійшли висновку, що такі травми вона могла отримати тільки від умисного нанесення тілесних ушкоджень.

На сьогодні дитина так і не прийшла до тями. Лікарі борються за її життя. Слідчі вже оголосили її матері про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. До речі, раніше жінка вже притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області