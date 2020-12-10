На Хмельниччині злодії обікрали місцеву школу-інтернат

Працівники Ізяславського відділення поліції встановили особи та розшукали двох підозрюваних у вчиненні крадіжки з Плужнянської санаторної школи-інтернату, що в Ізяславському районі.

3 грудня поточного року в період з 13:00 до 18:00 години невідомі, підібравши ключ, викрали з навчального закладу в селі Плужне декілька комплектів постільної білизни, орієнтовною вартістю близько 5000 гривень.

Місцеві правоохоронці провели низку слідчо-оперативних дій і встановили, що до крадіжки причетні двоє місцевих жителів, 1979 та 1995 років народження. Працівники поліції вилучили у них викрадену білизну, яку чоловіки ще не встигли продати чи зіпсувати.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 185 Кримінального кодексу (крадіжка). // Вартові еспресо