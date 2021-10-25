На Хмельниччині знайшли викрадену 9-місячну дитину зі Львова

Дитина неушкоджена, зараз її обстежують медики. До розшуку викраденої дівчинки були задіяні поліцейські Львівської, Хмельницької та Тернопільської областей.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

23 жовтня у поліцію надійшло повідомлення від 34-річної жительки Львова про зникнення її дев’ятимісячної доньки. Як попередньо встановили правоохоронці, дитина була викрадена, а до скоєння злочину може бути причетний колишній співмешканець матері дівчинки – 31-річний житель Тернопільської області.

25 жовтня зранку поліцейський офіцер Смотрицької громади Дмитро Ільїн встановив місце перебування розшукуваних дитини та чоловіка, причетного до її викрадення – у селі Смотрич Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. На місце подїї негайно прибули поліцейські Львівщини та інші, задіяні до розшуку. Зловмисник затриманий, дівчинка неушкоджена, зараз її обстежують медики, вирішується питання про поміщення дитини у спеціалізований медичний заклад. // Діло