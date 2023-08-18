У привласненні ₴100 тис. бюджетних коштів на Житомирщині підозрюють колишню начальницю поштового відділення

За процесуального керівництва Коростишівської окружної прокуратури експосадовиці поштового відділення повідомили про підозру в умисному привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що злочин скоєно особою під час перебування на посаді начальниці одного з територіальних відділень поштового зв’язку під час видачі поштових відправлень.

Підозрювана неодноразово, протягом грудня 2022 – березня 2023 років, отримуючи від клієнтів готівку за видані поштові відправлення, не проводила її через касу відділення, а розпоряджалася нею на власний розсуд. Задокументовано понад півтори сотні таких фактів.

Загалом за видані таким способом поштові відправлення фігурантка одержала понад 100 тис. грн готівкою, які привласнила.

Наразі вживаються заходи щодо відшкодування підозрюваною збитків, заподіяних Житомирській дирекції АТ «Укрпошта».

Досудове розслідування проводить відділ поліції № 2 Житомирського райуправління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури