У столиці зловмисник розмахував пістолетом та погрожував фізичною розправою жінці

На зауваження адміністратора хостелу про заборону куріння в кімнаті, чоловік відреагував агресивно та почав сварку. Тепер за скоєне йому загрожує обмеження волі до двох років.

На спецлінію 102 від жінки надійшло повідомлення, що у одному з хостелів Дніпровського району мешканець погрожував пістолетом. На місце виїхали екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції для встановлення обставин події.

Як розповіла начальник сектору дізнання відділу поліції №1 Дніпровського управління поліції Альона Голенко, опитавши свідків інциденту було встановлено, що адміністратор тимчасового житла зробила чоловіку зауваження за куріння в кімнаті:

«Правопорушник, який був у стані алкогольного сп’яніння, почав конфліктувати з жінкою та агресивно себе поводити. Потім він пригрозив адміністраторці фізичною розправою, почав розмахувати пістолетом, а згодом пішов у невідомому напрямку. Патрульні поліцейські, які прибули на виклик, затримали 30-річного зловмисника неподалік місця події, а ми задокументували злочин».

За даним фактом відділом дізнання Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років.

Пістолет, яким погрожував правопорушник вилучено та направлено на проведення балістичної експертизи. Також вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Відділ комунікації поліції Києва