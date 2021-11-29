В уманчанина вилучили понад тонну сурогатного алкоголю

Водій перевозив алкоголь без ліцензії та відповідних документів. Виявили правопорушника співробітники групи реагування патрульної поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Учора, 28 листопада, на автодорозі “Київ-Одеса” в Уманському районі співробітники групи реагування патрульної поліції Уманського управління поліції ГУНП в Черкаській області зупинили 49-річного водія, який перевозив 200 пластикових місткостей з характерним запахом спирту, без акцизу та відповідних документів. Товаром був запакований весь багажний відсік автомобіля Ford Transit.

Чоловік будь-яких пояснень не надав. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила із салону понад 1000 літрів прозорої речовини зі специфічним запахом спирту. Вилучене направили на експертне дослідження.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Сектор комунікації поліції Черкаської області