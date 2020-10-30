На Хмельнитчине пытали и ограбили местного депутата

В Белогорском районе Хмельницкой области 29 октября около 20:30 неизвестные злоумышленники пытали и ограбили местного жителя.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции области, злоумышленники завладели крупной суммой средств. «Поиски причастных к преступлению продолжаются, устанавливаются все детали преступления», – рассказали в полиции.

Издание «Независимый общественный портал» со ссылкой на свои источники сообщил, что нападение было совершено на дом депутата Белогорского поселкового совета Владимира Матвийца. Кроме него, в момент преступления в домовладении также находились его жена и сын.

Депутата пытали, требуя сообщить, где он хранит свои сбережения, после чего, забрав наличные в сумме 500 тысяч гривен и 100 тысяч долларов, исчезли в неизвестном направлении.

Пострадавших госпитализировали в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.