На Хмельниччині 46-річний чоловік до смерті побив свого знайомого

За скоєне зловмиснику може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Подія сталася 30 листопада близько 22:30 години в с. Пасічна Старосинявської територіальної громади. 50-річний чоловік разом зі своєю співмешканкою та її братом розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, в ході якої 46-річний підозрюваний завдав декілька ударів по тулубу та голові потерпілому, внаслідок чого той помер.

Зрозумівши, що сталося, жінка вибігла на вулицю та почала кликати на допомогу. Перехожі викликали швидку та поліцію.

Правоохоронці негайно прибули на місце події. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділу поліції № 1 (м. Старокостянтинів) за процесуального керівництва прокуратури оголосили 46-річному чоловіку підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області