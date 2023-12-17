На Хмельниччині до 12 років ув’язнення загрожує 56-річному водієві, який у п’яному стані спричинив ДТП із двома загиблими (фото)

Слідчі поліції вже завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 1 вересня цього року близько 21:00 години на автодорозі сполученням «Городище — Рівне — Старокостянтинів» поблизу м. Шепетівка.

56-річний житель м. Шепетівка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на автомобілі «Citroen C-Crosser» виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21099» під керуванням 45-річного жителя Житомирської області та автомобілем «Ford Escape» під керуванням 28-річного жителя с. Кам’янка Шепетівського району.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів «ВАЗу», жителі Житомирської області 1988 та 1994 р.н., від отриманих травм померли на місці події.

Водії автомобілів «ВАЗ» та «Citroen», а також пасажир «Citroen», 35-річний житель м. Шепетівка, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Шепетівської багатопрофільної лікарні.

Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області вже завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Водієві загрожує від 7 до 12 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області