На Хмельниччині до 12 років ув’язнення загрожує 56-річному водієві, який у п’яному стані спричинив ДТП із двома загиблими (фото)

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Слідчі поліції вже завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 1 вересня цього року близько 21:00 години на автодорозі сполученням «Городище — Рівне — Старокостянтинів» поблизу м. Шепетівка.

56-річний житель м. Шепетівка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на автомобілі «Citroen C-Crosser» виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21099» під керуванням 45-річного жителя Житомирської області та автомобілем «Ford Escape» під керуванням 28-річного жителя с. Кам’янка Шепетівського району.

На Хмельниччині до 12 років ув’язнення загрожує 56-річному водієві, який у стані сп’яніння спричинив ДТП із двома загиблими

Внаслідок ДТП двоє пасажирів «ВАЗу», жителі Житомирської області 1988 та 1994 р.н., від отриманих травм померли на місці події.

Водії автомобілів «ВАЗ» та «Citroen», а також пасажир «Citroen», 35-річний житель м. Шепетівка, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Шепетівської багатопрофільної лікарні.

Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області вже завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Водієві загрожує від 7 до 12 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

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