На Хмельниччині на хабарі у понад ₴200 000 затримали голову одного з центрів МСЕК

Фігурантка обіцяла посприяти в оформлені фіктивних медичних документів чоловікам призовного віку для подальшого отримання ними групи інвалідності. Жінку затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру. Їй може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

За даними слідства, голова одного з центрів медико-соціальної експертизи м. Маріуполь, що дислокується в Хмельницькому, разом з іншими членами комісії налагодили корупційну схему з уникнення мобілізації в ЗСУ. Фігуранти «допомагали» внутрішньо переміщеним особам чоловічої статті оформити фіктивні медичні документи, які давали право на подальше отримання ними груп інвалідності. За такі послуги зловмисники вимагали від 3000 до 7000 доларів.

У ході проведення заходів із викриття протиправної діяльності оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції задокументували факт вимагання 5 000 доларів неправомірної вигоди (еквівалент 210 000 гривень).

16 грудня поліцейські затримали голову центру медико-соціальної експертизи після отримання обумовленої суми у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуків правоохоронці вилучили, окрім суми неправомірної вигоди, ще понад 26 000 доларів.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення інших осіб, задіяних у злочинній схемі.

Процесуальне керівництво здійсню Хмельницька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України