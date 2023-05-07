На Хмельниччині неналежне виконання обов’язків лікаркою спричинило смерть двох малолітніх хлопчиків

Прокурори Хмельницької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт відносно лікарки станції екстреної медичної допомоги за фактом неналежного виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім (ч. 2 ст. 140 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2020 року пізно ввечері сім’я хмельничан – мати та діти віком 4 і 9 років – відчули недугу. Припускаючи, що це харчове отруєння або ротавірусна інфекція, вночі викликали «швидку».

На виклик приїхала лікарка у складі бригади екстреної медичної допомоги. Вона не в повній мірі провела обстеження, щоб виявити потенційні причини нудоти і блювання у дітей. У підсумку встановила хворим невірний діагноз.

Коли швидка допомога приїхала вдруге, 4-річний хлопчик вже не дихав, його старший брат помер через два дні в реанімації.

Виявилося, що діти отруїлись чадним газом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури