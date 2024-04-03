На Хмельниччині оголосили підозри двом кримінальним «авторитетам»

Фігурантам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі за встановлення та поширення злочинного впливу.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області та слідчі обласної поліції викрили діяльність 52-річного так званого кримінального авторитета, який хотів отримати статус «смотрящого» за містом Нетішин та 33-річного «смотрящого» за Райківецькою виправною колонією №78.

Встановлено, що 33-річний фігурант встановив разом зі спільниками кримінальний бізнес на території колонії. Під їхнім контролем перебував наркотрафік – потрапляння, розподіл та продаж заборонених речовин. Фігуранти контролювали обіг товару та коштів і ретельно усе фіксували у чорнових записах.

У березні обвинувальний акт відносно «смотрящого» за Райківецькою виправною колонією та двох спільників було скеровано до суду за ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наразі кримінальному авторитету, який перебуває під слідством у Хмельницькому слідчому ізоляторі оголошено підозру за ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України

Його старший «колега» також перебуває у Хмельницькому СІЗО. Чоловік поширював злочинний вплив у регіоні, зокрема у місті Нетішим з метою власного збагачення та допомоги утриманців Шепетівської виправної колонії. Одним з напрямків діяльності 52-річного «смотрящого» був наркобізнес. Застосовуючи фізичний та психологічний вплив, фігурант змушував осіб здійснювати збут наркозасобів.

У вересні 2023 року справу щодо 52-річного обвинуваченого та його двох спільників скерували до суду за ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 149 (Торгівля людьми) та ч. 1, 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі чоловіку оголошено підозру за ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

Заходи проводились за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури та участі УСБУ в Хмельницькій області, за підтримки відділу оперативно-розшукової роботи Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України