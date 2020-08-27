Майора медслужби, який в стані сп’яніння здійснив наїзд на курсанток в Києві, взято під варту

26.08.2020 майору медичної служби, підозрюваному у вчиненні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії, Шевченківським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід.

25.08.2020 співробітник військової медичної академії, керуючи автомобілем марки TOYOTA PRIUS, рухався по території однієї з військових частин, яка дислокується у Шевченківському районі м. Києва та здійснив наїзд на трьох курсанток вищевказаної військової медичної академії.

Встановлено, що вказана особа перебувала в стані алкогольного сп’яніння (понад 2 проміле).

Внаслідок наїзду курсанткам спричинено тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, серед яких є підстави вважати про наявність тяжких тілесних ушкоджень. Постраждалих госпіталізовано в 17 лікарню м. Києва, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Винуватця ДТП затримано безпосередньо після наїзду на підставі ст. 208 КПК України. На місці події працювала група військових прокурорів Київського гарнізону та слідчо-оперативна група ГУНП у м. Києві.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України та застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України