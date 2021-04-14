Інвестиційний лохотрон: житель Тернопільського району сподівався на великі доходи, однак зазнав лише втрат

До співробітників відділення поліції №1 міста Тернополя звернувся житель одного з сіл району і повідомив про факт неправомірного заволодіння невідомими особами його коштами. Чоловік втратив 37 500 гривень.

Зі слів потерпілого, в мережі він знайшов інформацію про інвестиційну компанію, яка обіцяла великі відсотки від вкладів. Вирішив спробувати, зареєструвавшись за сайті. Аби не ризикувати, вклав лише 100 доларів за які наступного місяця мав отримати 50 відсотків.

На заявку про реєстрацію компанія відреагувала – наступного дня зателефонував її представник і вивідав у жителя Тернопільського району всі дані банківської картки, мотивуючи це тим, що інвестори перераховуватимуть на картку девіденди.

Відсотків від вкладу тернополянин не дочекався, більше того, з банківської картки зникли всі гроші. Сума збитків – 37 500 гривень.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські закликають жителів області не вестися на подібні пропозиції. // tgn.in.ua