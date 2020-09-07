В Подмосковье обнаружили застреленными столичную чиновницу, ее мать и дядю

5 сентября полиция обнаружила в подмосковной деревне Вороново тела двух женщин и одного пожилого мужчины.

Как сообщает сайт KP.ru со ссылкой на свой источник, младшая из женщин была сотрудницей управы одного из районов города Москвы.

Стражи порядка прибыли к подмосковному дому после того, как соседи позвонили в полицию и сообщили о подозрительных хлопках. К моменту прибытия правоохранителей хлопки стихли, а хозяева не откликались на голоса.

По версии полицейских, 71-летний мужчина выстрелил в 49-летнюю племянниц и ее 69-летнюю мать (свою двоюродную сестру), отчего те скончались на месте. Сам мужчина также был найден погибшим от огнестрельного ранения. Предполагается, что между родственниками вспыхнул конфликт на почве раздела имущества. // МК