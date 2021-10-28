Заблоковано потужний канал нелегальної міграції до ЄС через Україну

Контррозвідники СБУ заблокували канал нелегальної міграції іноземців через Україну до Європейського Союзу. За попередніми даними, протиправним механізмом скористалося понад 100 осіб.

Як встановила СБУ, організаторами схеми були мешканці Києва та їх іноземні спільники. Вони створили механізм протиправного перебування в Україні вихідців з країн Південної Азії.

Зловмисники створили низку фіктивних фірм та за програмою міжнародного студентського обміну, оформлювали фіктивні запрошення іноземцям нібито на навчання до українських вишів.

Але замість навчання, на підставі отриманих запрошень, «студенти» мали можливість виїздити до країн ЄС, використовуючи Україну як перевальний пункт.

За даними слідства, учасники групи діяли по всій території України. Вони зустрічали мігрантів, забезпечували житлом та попередньо легалізовували в нашій державі під фіктивними документами.

У подальшому ділки формували групи та переправляли «студентів» за кордон.

За попередніми оцінками, зловмисники переправили каналом нелегальної міграції більше 100 іноземців. Вартість «послуг» залежала від країни призначення та коливалася від $4 до $8 тисяч. Найбільшим «попитом» серед мігрантів користувалися країни Західної Європи.

У Києві та Київській області проведено низку обшуків, у результаті правоохоронці виявили сформовану групу – 15 осіб, яких готували до переправлення в Європу. Крім того, вилучено фіктивні документи, які використовували для легалізації іноземців, транспортні засоби, за допомогою яких перевозили.

У рамках кримінального провадження одному з організаторів повідомлено про підозру за ч. 2 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності ще трьох осіб, причетних до протиправних дій, а також щодо примусового повернення на батьківщину нелегальних мігрантів.

Заходи із викриття і затримання зловмисника проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури Києва.

СБУ