За вбивство, тяжкі тілесні ушкодження та крадіжки мешканця Київщини засуджено до 14 з половиною років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Києво-Святошинської окружної прокуратури чоловіка визнано винним у скоєнні умисного вбивства, спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, крадіжці та викраденні паспорту (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 357 КК України). Йому призначено покарання — 14 з половиною років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у 2019 році мешканець Київщини на території с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин вдарив знайомого ножем в грудну клітину.

Через декілька місяців, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, засуджений спричинив смертельну колото-різану рану іншому потерпілому та викрав з його кишені паспорт.

Крім того, доведено причетність чоловіка до крадіжки електричного кабелю.

Суд, погоджуючись з беззаперечними доводами прокурора та враховуючи, що особа раніше вже судима за спричинення легких й середньої тяжкості тілесних ушкоджень і грабіж, засудив чоловіка до 14 з половиною років позбавлення волі.

За матеріалами Київської обласної прокуратури