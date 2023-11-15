на лубенщині поліція зʼясовує обставини смерті малолітньої дівчини

До Лубенського райвідділу поліції Полтавщини 15 листопада близько 17:20 надішло повідомлення від громадян, що в одному із сіл Лубенської громади на території приватного домогосподарства виявлено тіло малолітньої дівчини без ознак життя.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, ювенальні поліцейські та медики. Поліцейські встановили особу загиблої. Нею виявилася 12-річна місцева дівчинка.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група Лубенського райвідділу поліції, яка зʼясовує всі обставини та причини події.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за матеріалами Лубенського райвідділу поліції)