В Мариуполе в заброшенном здании нашли тайник с тремя десятками РПГ

В Мариуполе оперативники управления стратегических расследований и военная контрразведка СБУ нашли в заброшенном здании тайник с оружием.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Специалисты взрывотехнической службы изъяли 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тысяч патронов. Изъятые боеприпасы направили на экспертизу. Владелец заброшенного здания устанавливается. // Преступности.НЕТ