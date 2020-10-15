На Запоріжжі СБУ задокументувала на митниці корупційну схему експорту зернової продукції

На Запоріжжі співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему експорту зернової продукції до Євросоюзу, організовану посадовцем одного із митних постів.

За попередньою версією слідства, оборудку організував керівник митного посту спільно з кількома представниками комерційних структур. Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років посадовець за винагороду сприяв фірмам-експортерам у незаконному вивезенні зернової продукції. Комерсанти зазначали у товарно-супровідних документах недостовірні дані про вартість та походження товару, у такий спосіб штучно занижуючи розмір обов’язкових платежів до держбюджету. Натомість керівник митного посту «не помічав» цих невідповідностей.

Співробітники СБ України задокументували черговий факт протиправного експорту зернової продукції на підставі підроблених документів. За попередніми висновками, з цієї відправки до держбюджету могло не надійти понад 1,2 мільйона гривень.

За оперативною інформацією, такі оборудки зловмисники здійснювали щомісяця до десяти разів, залежно від сезонного збору врожаю.

Під час проведення обшуків у службових приміщеннях і за місцями проживання організатора та фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію, яка доводить організацію корупційної схеми. У ході слідчих дій у начальника митного посту виявлено велику суму грошей у різній валюті, походження якої він не зміг пояснити.

За матеріалами Служби безпеки керівнику митного посту повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

СБУ ініціювала проведення низки експертиз і перевірок, у ході яких буде встановлено фактичну суму державних збитків.

Наразі перевіряється причетність інших посадовців митного посту до корупційних правопорушень.

Операція із викриття зловмисника проводилась співробітниками УСБУ в Запорізькій області спільно з Територіальним Управлінням ДБР, розташованим у м. Мелітополь, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.

СБУ