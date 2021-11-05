На Закарпатті посадовець ДФС намагався задля покращення показників притягнути до відповідальності невинного

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника одного з відділів управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області. Обвинувальний акт направлено до суду.

Посадовець вручив мешканцю села у Закарпатській області підозру у начебто зберіганні для продажу незаконно виготовлених однієї тисячі літрів дизпалива та спеціального обладнання. При цьому він знав, що селянин не причетний до злочину, а зробив це для покращення показників роботи.

Посадовець ДФС обвинувачується у притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 372 КК України).

Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Закарпатська обласна прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція. // Закарпаття онлайн