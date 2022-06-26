На Одещині затримали одну з організаторів «виборів» у «ДНР»

Зловмисницю затримано на блокпосту.

На Одещині затримано жінку, яка була серед організаторів «виборів» у «ДНР».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби.

Наголошується, що на одному з блокпостів прикордонники зупинили автівку сімейної пари, що рухалася на в’їзд до Одеси. Під час перевірки їх документів спрацювала одна з баз даних.

Зокрема, з’ясувалося, що 57-річна жінка свідомо брала участь в спробах легалізації «ДНР/ЛНР» шляхом організації псевдовиборів голови «ДНР». Окрім того, ця уродженка Донецької області раніше перетинала кордон через закриті пункти пропуску, що знаходяться на тимчасово окупованій території.

Для подальшої перевірки та встановлення всіх обставин протиправних дій жінку передали співробітникам Нацполіції.