Поліцейські вилучили у жителя Бердичева наркотиків майже на мільйон гривень

5 жовтня оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно з дізнавачами Бердичівського райвідділу ГУНП провели санкціонований обшук у домогосподарстві 47-річного жителя райцентру. За результатами якого були виявлені та вилучені рослини коноплі, марихуану, порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін та супутні для їх продажу «товари».

Санкціонований обшук проводився у рамках кримінального провадження для перевірки інформації щодо ймовірної причетності чоловіка до незаконного обігу наркотиків.

Під час огляду домоволодіння фігуранта поліцейські виявили заборонені до вільного обігу речовини. Так, на присадибній ділянці й у спеціально облаштованих міні-теплицях (з відповідним освітленням) росли доглянуті елітні кущі коноплі, на горищі сушились городні уже зірвані наркорослини, а в підсобних приміщеннях зберігались численні пакети з подрібненою висушеною сировиною. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» складає близько мільйона гривень.

— Усі зафіксовані обставини свідчать, що до процесу агрономії наркозілля чоловік підійшов свідомо і подбав про належні умови. Окрім того, були знайдені і дози марихуани, розфасовані у закладки, а також порошок, зовні схожий на амфетамін, — прокоментував начальник Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП Вадим Савчук.

Також поліцейські виявили відповідні зіп-пакети, електронні ваги для дозування та інші свідчення протиправної діяльності їх власника.

Попередня кваліфікація події – ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають. Усе вилучене буде направлено на експертне дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за причетність до незаконного обігу наркотиків.

Слідчі дії проводились під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області