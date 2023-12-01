На Хмельниччині поліція викрила зловмисника у вимаганні ₴50 000 «боргу»

Погрозами фізичної розправи та побиттям фігурант змушував матір та доньку віддати йому кошти. Тепер йому може загрожувати до 12-ти років в’язниці.

Як встановили поліцейські, фігурант вимагав гроші з двох мешканок. З початку він погрожував фізичною розправою, вимагаючи повернути йому 50 000 гривень вигаданого боргу. Потім перейшов до більш рішучих дій. На одній із зустрічей з потерпілою зловмисник її побив. Також погрожував, що якщо жінка не сплатить цю суму, розголосить конфіденційну інформацію про її доньку. Потерпіла звернулася за допомогою до поліції.

30 листопада оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за силової підтримки бійців поліції особливого призначення повідомили підозру 42-річному мешканцю. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України