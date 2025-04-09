На Хмельниччині працівниця банку ошукала клієнтів на ₴2,5 млн.

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 39-річної мешканки міста Славута. Їй інкриміновано шахрайство, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, підроблення документів, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем (ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України).

Жінка, без відома клієнтів, виготовляла дублікати їх карток та встановлювала онлайн-банкінг.

Користуючись ними, вона знімала кошти, переказувала їх між рахунками та розраховувалася в магазинах.

Завдяки таким незаконним діям працівниця банку заволоділа коштами у сумі понад мільйон гривень.

Жінка знаходиться під домашнім арештом.

Окрім зазначеного обвинувачення, Славутський міськрайонний суд розглядає ще два обвинувальні акти про вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, внаслідок яких потерпілим спричинено матеріальних збитків на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Шепетівського районного управління поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури