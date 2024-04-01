На Хмельниччині працівниця пошти привласнила гроші, сплачені за комуналку

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури судом визнано винною начальницю відділу поштового зв’язку одного із сіл Хмельницького району у привласненні чужого майна (ч.ч. 2-4 ст. 191 КК України).

Її засуджено до 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 3 роки.

У суді доведено, що жителі одного із сіл Хмельницького району на пошті сплачували комунальні послуги, але згодом виявили, що у них є заборгованості.

Як з’ясувалось, 48-річна працівниця поштового відділення привласнювала гроші місцевих жителів, призначені для оплати комунальних послуг.

Аби приховати протиправні дії, правопорушниця не передавала повідомлення «боржникам», які надходили на пошту. І лише після того, як поштове відділення закрили, люди дізналися про реальний стан своїх рахунків.

Серед потерпілих — близько 40 місцевих жителів. Загалом, користуючись своїм службовим становищем, жінка привласнила близько 55 тисяч гривень.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури