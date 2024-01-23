На Хмельниччині псевдоволонтер замість відправки на фронт продавав авто та гуманітарну допомогу для військових

Правоохоронці встановили, що підозрюваний під виглядом гуманітарної допомоги завозив товари військового призначення, інші речі першої необхідності й транспортні засоби з нульовим розмитненням, але замість відправки на фронт — продав. У рамках розслідування, зокрема, за матеріалами, що надійшли з Республіки Польща на запит про міжнародну правову допомогу, підтверджено використання підозрюваним гуманітарної допомоги вартістю близько 1 млн 200 тис грн.

Нагадаємо, у серпні 2022 року оперативники управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ в Хмельницькій області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у співпраці з колегами із УСБУ та за процесуального керівництва прокуратури викрили 57-річного псевдоволонтера, який займався збутом гуманітарної допомоги для військових.

12 серпня оперативники та слідчі затримали фігуранта під час продажу двох авто за 3600 доларів США. Загалом зловмисник під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ ввіз на територію України 8 автівок. Транспортні засоби псевдоволонтер збував військовослужбовцям та представникам інших силових структур. Також поліцейські задокументували продаж підозрюваним бронежилетів.

З метою виявлення незаконно набутої гуманітарної допомоги правоохоронці провели п’ять обшуків. Вилучили три автомобілі, комплектуючі до транспортних засобів, розгрузки та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни.

Наразі слідчі поліції вже завершили досудове розслідування в рамках кримінального провадження. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України вже скеровано до суду. Фігурантові загрожує до 7 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області