На Хмельниччині судитимуть водія, який на смерть збив 15-річного підлітка і втік з місця події

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 23 травня близько 05:18 години на дорозі «Корець — Антоніни» поблизу с. Топори Ізяславської тергромади. Сьогодні слідчі поліції завершили розслідування і передали матеріали до суду.

61-річний житель м. Ізяслав, керуючи вантажним фургоном «Mersedes-Benz 709D», наїхав на 15-річного місцевого жителя, після чого зник з місця події.

Підліток від отриманих травм загинув на місці події.

Поліцейські розшукали водія і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Наразі розслідування вже завершене. Сьогодні обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області