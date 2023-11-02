На Хмельниччині судитимуть жительку Дніпра, яка видурила у пенсіонерки 4 000 доларів

Прокурорами Окружної прокуратури міста Хмельницького до суду направлено обвинувальний акт стосовно 37-річної жительки м. Дніпро за фактом шахрайства у значних розмірах, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 190 КК України).

Встановлено, що на мобільний телефон пенсіонерки подзвонила невідома, представилась її опікуном та повідомила, що вона потрапила у ДТП, сильно травмувалася і для лікування потрібні кошти.

Невдовзі до старенької зателефонував незнайомець та, вдаючи з себе лікаря, підтвердив факт про подію. Чоловік сказав, що найближчим часом до неї завітає жінка, якій потрібно буде передати 4 000 доларів США нібито на лікування.

Обвинувачена прийшла додому до бабусі та забрала кошти.

Після того, як жінка пішла, потерпіла зв’язалась з опікункою й дізналась, що насправді нічого лихого не сталося, а її ошукали. Вона одразу зателефонувала до поліції.

Одну із зловмисниць знайшли та затримали. У неї вилучили вказану суму. Наразі вона перебуває під вартою.

Як виявилось, шахрайка і раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за крадіжки та лише нещодавно звільнена по відбуттю покарання.

Досудове розслідування стосовно двох інших осіб триває.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури