На Хмельниччині судитимуть жительку Дніпра, яка видурила у пенсіонерки 4 000 доларів
Прокурорами Окружної прокуратури міста Хмельницького до суду направлено обвинувальний акт стосовно 37-річної жительки м. Дніпро за фактом шахрайства у значних розмірах, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 190 КК України).
Встановлено, що на мобільний телефон пенсіонерки подзвонила невідома, представилась її опікуном та повідомила, що вона потрапила у ДТП, сильно травмувалася і для лікування потрібні кошти.
Невдовзі до старенької зателефонував незнайомець та, вдаючи з себе лікаря, підтвердив факт про подію. Чоловік сказав, що найближчим часом до неї завітає жінка, якій потрібно буде передати 4 000 доларів США нібито на лікування.
Обвинувачена прийшла додому до бабусі та забрала кошти.
Після того, як жінка пішла, потерпіла зв’язалась з опікункою й дізналась, що насправді нічого лихого не сталося, а її ошукали. Вона одразу зателефонувала до поліції.
Одну із зловмисниць знайшли та затримали. У неї вилучили вказану суму. Наразі вона перебуває під вартою.
Як виявилось, шахрайка і раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за крадіжки та лише нещодавно звільнена по відбуттю покарання.
Досудове розслідування стосовно двох інших осіб триває.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet