На Хмельниччині судитимуть зловмисника, який убив односельця з особливою жорстокістю

За скоєне 45-річному чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 7 травня у с. Коритна Ярмолинецької тергромади підсудний прийшов до сусіда і розповів, що на території свого домогосподарства виявив тіло чоловіка. Той, у свою чергу, одразу ж викликав поліцію.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що напередодні зловмисник разом з 38-річним односельцем розпивали алкогольні напої. Між чоловіками зав’язався конфлікт, в ході якого господар дому жорстоко побив свого гостя та скинув тіло у погріб.

Зауважимо, що зловмисник у 2013 році вже був засуджений за умисне вбивство і відбував тривале ув’язнення.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже завершили розслідування за п.п. 4, 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області