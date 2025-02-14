На Житомирщині ексголовбуха медзакладу судитимуть за заподіяння збитків майже на ₴640 тис.

Прокурор Коростишівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишньої посадовиці комунального закладу за фактом неналежного виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, головна бухгалтерка (наразі звільнена з посади) комунального територіального медоб’єднання безпідставно нарахувала медикам та іншим працівникам доплати до зарплати. Вона керувалася постановою Кабміну, яка фактично втратила чинність.

Крім цього, обвинувачена нарахувала працівникам закладу, які надавали медичну допомогу хворим на COVID-19, значно більшу доплату, аніж передбачено наказом МОЗ України. Усі нарахування були виплачені.

Унаслідок таких дій комунальному медзакладу Черняхівської селищної ради завдано матеріальної шкоди на суму майже 640 тис грн.

Наразі прокурором заявлено позов про стягнення з обвинуваченої заподіяних збитків у повному розмірі. Також накладено арешт на майно – автомобіль, вартість якого дорівнює сумі збитків.

Досудове розслідування проводило Житомирське райуправління поліції. Оперативний супровід забезпечувало УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури