На Хмельниччині військовий ТЦК налагодив схему оформлення фіктивних довідок про непридатність до служби

Вартість «послуги» представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки для ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку становила від 4500 доларів.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області спільно зі слідчими обласної поліції встановили причетність представника ТЦК до вимагання неправомірної вигоди від осіб, які підпадають під дію Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Вступивши у злочинну змову із лікарями ВЛК, які виносили рішення про придатність чоловіків до служби, пропонував домовитись про позитивне рішення військової комісії щодо виключення потенційних призовників зі списків військового комісаріату за станом здоровʼя. Також ухилянтам надавалась довідка про непридатність до проходження подальшої служби в лавах Збройних сил України. Вартість «пакету послуг» становила від 4500 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти становить майже 170 тис. грн.

11 серпня поліцейські спільно зі співробітниками УСБУ в області затримали представника ТЦК у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди. З місця злочину вилучили 4500 доларів США, які фігурант отримав як хабар від ухилянта.

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Підозрюваного взято під варту із правом внесення майже 215 000 гривень застави. Окрім того, його відсторонено від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України