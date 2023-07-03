На Хмельниччині за вбивство жінки судитимуть 48-річного чоловіка

Нагадаємо, подія сталася ввечері 21 березня в одній із квартир по вул. Миру в м. Старокостянтинові.

Між 41-річною загиблою та її гостем виник конфлікт, в ході якого зловмисник кухонним ножем завдав своїй жертві кілька ударів у шию. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Зловмисник зачинив квартиру ззовні, ключі викинув неподалік від будинку (під час огляду місця події їх знайшли поліцейські), а сам зник.

Наступного дня тіло загиблої виявила її матір, яка і звернулась до поліції. Оглянувши місце події та опитавши коло близьких і знайомих потерпілої, поліцейські вже за кілька годин встановили особу підозрюваного.

Ним виявився 48-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Поліцейські затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Сектор комунікації поліції Хмельницької області