На Днепропетровщине убили военнослужащего

В Днепропетровской области в лесополосе нашли тело военнослужащего с признаками насильственной смерти. Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на 93-ю ОМБр Холодний Яр.

“Сегодня в районе села Вольное Новомосковского района Днепропетровской области возле автодороги Губиниха-Вольное в лесополосе сотрудники Национальной полиции обнаружили тело военнослужащего Л. с признаками насильственной смерти”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что военнослужащий проходил службу в воинской части А1302.

«В результате осмотра места происшествия следственно-оперативная группа установила, что смерть военнослужащего наступила в результате причинения ему тяжкого телесного повреждения», — отмечается в сообщении.

Стражи порядка задержали подозреваемых в совершении преступления. По предварительной информации, ими являются военнослужащие этой же воинской части.

“По факту смерти военнослужащего Л. приказом командира воинской части А1302 назначено служебное расследование”, — говорится в сообщении.