На Хмельниччині засуджено попа, який п’яним вчинив смертельну ДТП

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винуватим священнослужителя УПЦ в порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому в стані алкогольного сп’яніння, внаслідок чого загинула людина (ч. 3 ст. 2861 КК України).

Аварія сталася 26 грудня 2023 року поблизу села Мушкутинці Кам’янець-Подільського району.

Як було встановлено в ході досудового розслідування та доведено прокурором в суді, 49-річний водій автомобіля «BMW X5», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21110» під керуванням 46-річного чоловіка. В результаті аварії останній отримав тілесні ушкодження, від яких наступного дня помер.

Водія засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 років.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури