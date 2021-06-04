На Київщині адвоката підозрюють у махінаціях з нерухомістю

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру адвокату за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України)

Встановлено, що вказана особа – адвокат, заздалегідь не маючи наміру розрахунку, уклав із потерпілою договір купівлі-продажу об’єкту незавершеного будівництва з відстрочкою платежу та не маючи наміру реального виконання свого зобов’язання за вказаним договором, заволодів об’єктом незавершеного будівництва. Таким чином, завдавши потерпілій збитку понад 1 млн. гривень

Крім того, чоловік, перебуваючи у дружніх стосунках з іншою потерпілою розуміючи наявність в неї заощадженої значної суми грошових коштів, ввівши її в оману та не маючи наміру реального виконання своїх зобов’язань, переконав жінку проінвестувати будівництво та укласти договір купівлі-продажу майнових прав на квартири у багатоквартирному житловому будинку. Достовірно знаючи, що державна реєстрація права власності на вказані квартири повинна бути здійснена за нею, чоловік натомість передав майнові права на зазначені квартири третім особам, там самим завдавши збитку потерпілій на суму понад 24 млн. гривень

Слідчим суддею надано дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На даний час підозрюваного оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснюється відділом поліції №2 Бучанського РУП ГУНП

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури